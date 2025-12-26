Haberler

Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Güncelleme:
Muğla genelinde yılbaşı öncesinde artan gıda ve alkol tüketimi nedeniyle gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Muğla'da yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimleri arttırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, artan gıda ve alkol tüketimini dikkate alarak 13 ilçede 103 personelle üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirirken, mevzuata aykırı uygulamalara karşı idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, denetim çalışmalarının 13 ilçede 103 personel ile yürütüldüğünü belirtip, "Muğla genelinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. Mevzuata aykırı durumlarla karşılaşıldığında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Halk sağlığı bizim önceliğimizdir. Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerimiz yıl boyunca devam etmektedir. Yılbaşı öncesinde ise bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Baydar, karşılaşılan olumsuzlukların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilebileceğini hatırlatarak, "Güvenilir gıda için denetimlerimizi sürdürüyoruz, tüketicilerimizin desteği de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
