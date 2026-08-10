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Milas'ta yaşlı çift evinde ölü bulundu

Milas'ta yaşlı çift evinde ölü bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir yaşlı çift, evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla eve giden ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'ta yaşayan Ömer ve Hatice Alkan çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Ekiplerin girdiği evde hareketsiz halde bulunan Alkan çiftinin, av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeğine el konuldu.

Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından morga gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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