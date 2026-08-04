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Muğla'da yangın hasar tespit çalışmaları sürüyor

Muğla'da yangın hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Muğla'da temmuz ayında çıkan orman yangınlarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda tarım alanları ve hayvancılık işletmelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Elde edilen veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilecek, ardından hak sahipleri belirlenerek destek ödemeleri yapılacak.

MUĞLA'da temmuz ayında meydana gelen orman yangınlarında etkilenen tarım alanları ve hayvancılık işletmelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayı içerisinde Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer, Fethiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin saha çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, yangından etkilenen üreticilerin yanında olunduğu vurgulanarak, tarım alanları, hayvansal üretim işletmeleri ve diğer tarımsal varlıklara ilişkin hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Hasar tespit çalışmalarından elde edilen verilerin en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletileceği belirtilen açıklamada, yapılacak değerlendirmelerin ardından Ödeme Komisyonu tarafından hak sahiplerinin belirleneceği, destek ödemelerinin ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, yangından etkilenen üreticilerin yaralarının en kısa sürede sarılması için sahadaki çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğü belirtilirken, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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