Haberler

Üreme dönemindeki yaban keçileri, termal kameralı dronla izleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da üreme dönemindeki yaban keçileri, Doğa Koruma ekipleri ve HAYDİ timleri tarafından termal kameralı dronlar ile izleniyor. Yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde yüksek teknolojili ekipmanlar kullanılıyor.

MUĞLA'da üreme döneminde olan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) timleri tarafından termal kameralı dron, teleskop ve yüksek çözünürlüklü dürbünlerle takip ediliyor.

Kentte yaban keçilerinin üreme dönemi olan kasım-aralık aylarında yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler artırıldı. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı HAYDİ birimleri, Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında ileri teknoloji ekipmanlarla izleme ve kontrol faaliyetleri yürütüyor. Denetimlerde termal kameralı dron, teleskop ve yüksek çözünürlüklü dürbünler kullanılırken; ekipler gece ve gündüz sahada aktif görev yapıyor.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yaban keçilerinin üreme davranışları, bölgedeki insan ve araç hareketliliği ile olası yasa dışı avlanma riskleri anlık olarak takip ediliyor. Yetkililer, yürütülen kontrollerin doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda denetimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. Öte yandan 2025 yılı içerisinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kent genelinde toplam 746 bin 701 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
title