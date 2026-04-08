Yaban keçileri, termal dronla görüntülendi

MUĞLA'da, yaban keçileri termal kameralı dron ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin 7 gün 24 saat yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaydedilen görüntülerde, keçilerin doğal yaşam alanlarındaki hareketleri dikkat çekti.

Muğla'da yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde yaban keçileri, termal kameralı drone ile görüntülendi. Çalışmalarda, ilin yaban hayatı açısından önemli türlerinden biri olan keçilerin farklı noktalarda yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Elde edilen dron görüntüleri, türün bölgedeki varlığını ve habitat kullanımını gözler önüne serdi. Ekiplerin, yaban hayatının korunması kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra söz konusu alanların 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında tutulduğu bildirildi. Bu çerçevede denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Karacaören-Turgut Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Muğla Karlığı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da önemli çalışma alanları arasında yer aldığı, bu bölgelerin yaban keçilerinin yanı sıra vaşak, karakulak ve yaban kedisi gibi türlere de ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı