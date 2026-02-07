Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
