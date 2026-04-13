Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma, geçen hafta 22 narkotik olaya müdahale etti ve operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 22 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç