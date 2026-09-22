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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 12 kilo 918 gram esrar bulundu

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 12 kilo 918 gram esrar bulundu
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Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 12 kilo 918 gram esrar, satışa hazır 114 parça halinde 57 gram kokain, hassas terazi ve 1405 dolar ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kaldığı apartlarda ve adreslerde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 12 kilo 918 gram esrar, satışa hazır 114 parça halinde 57 gram kokain, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1405 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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