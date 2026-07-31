Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bodrum ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 274 sentetik ecza, bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin 500 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA