Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Milas Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 16 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.