Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.K'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
