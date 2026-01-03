Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.K'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrik evler bile uçuyor! Vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrikler uçuyor! Sokağa çıkmayın uyarısı
Yüksel Yıldırım'dan Musaba açıklaması: Sadettin Saran'a mesaj attım

Yüksel Yıldırım'dan bomba açıklamalar: Sadettin Saran'a mesaj attım
Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı