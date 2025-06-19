Muğla'da Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Muğla'da 'Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm güvenliği ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Karaloğlu ve beraberindeki heyet, toplantı kapsamında Muğla Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali İdris Akbıyık ile makamda görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu, daha sonra Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen "Turizm Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Akbıyık'ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Muğla'daki kaymakamlar, 4 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, turizm müdürleri ve yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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