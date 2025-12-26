Haberler

Muğla'da Tuğla Yüklü TIR Alev Aldı

Seydikemer ilçesinde seyir halindeki tuğla yüklü bir TIR, alev alarak yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve olayın sebebi araştırılıyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde alev alan tuğla yüklü TIR, yandı.

Saat 18.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Fethiye–Antalya kara yolu Kavaklı mevkisinde şoförünün ismi öğrenilemeyen 48 PN 600 plakalı tuğla yüklü TIR, seyir halindeyken alev alarak, yanmaya başladı. TIR'ı yolun sağına çeken şoförün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın medeniyle TIR'da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Gülgün Akyokuş/SEYDİKEMER (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
