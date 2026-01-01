Haberler

Kazaya neden olup kaçtılar, otomobili gizleyip çekiciyle aldırdılar

Kazaya neden olup kaçtılar, otomobili gizleyip çekiciyle aldırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Cihan Özbay hayatını kaybetti. Kazaya neden oldukları belirlenen diğer otomobilin sürücüsü Fatih Sarıkurt tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı, Cihan Özbay'ın (24) öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya neden oldukları belirlenen başka bir otomobilin sürücüsü Fatih Sarıkurt (24) ile yanındaki Salih G. (24), gözaltına alındı. Olayın ardından gizledikleri otomobili çekiciyle bölgeden aldırdıkları saptanan şüphelilerden Sarıkurt tutuklandı, Salih G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 25 Aralık saat 04.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisinde meydana geldi. Şenol Özbay'ın kullandığı 48 AYG 597 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Özbay'ın kuzeni otomobil sürücüsü Şenol Özbay ise ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

OTOMOBİLİ GİZLEMİŞLER

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, kazaya aynı yönde ilerleyen 09 C 3130 plakalı otomobilin neden olduğu belirlendi. Otomobili Fatih Sarıkurt'un kullandığı, yanında ise Salih G.'nin bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde, şüphelilerin kazanın ardından olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta otomobili mahalle arasına gizledikleri, daha sonra Aydın'ın Çine ilçesinden gelen bir çekici ile aracı aldırarak uzaklaştıkları belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler, Çine'de yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıkurt'un kullandığı otomobil ise Çine ilçesindeki bir otoparkta bulundu. Otomobil, inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarıkurt tutuklandı, Salih G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi