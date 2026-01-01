Kazaya neden olup kaçtılar, otomobili gizleyip çekiciyle aldırdılar

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı, Cihan Özbay'ın (24) öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya neden oldukları belirlenen başka bir otomobilin sürücüsü Fatih Sarıkurt (24) ile yanındaki Salih G. (24), gözaltına alındı. Olayın ardından gizledikleri otomobili çekiciyle bölgeden aldırdıkları saptanan şüphelilerden Sarıkurt tutuklandı, Salih G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 25 Aralık saat 04.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisinde meydana geldi. Şenol Özbay'ın kullandığı 48 AYG 597 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Özbay'ın kuzeni otomobil sürücüsü Şenol Özbay ise ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

OTOMOBİLİ GİZLEMİŞLER

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, kazaya aynı yönde ilerleyen 09 C 3130 plakalı otomobilin neden olduğu belirlendi. Otomobili Fatih Sarıkurt'un kullandığı, yanında ise Salih G.'nin bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde, şüphelilerin kazanın ardından olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta otomobili mahalle arasına gizledikleri, daha sonra Aydın'ın Çine ilçesinden gelen bir çekici ile aracı aldırarak uzaklaştıkları belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler, Çine'de yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıkurt'un kullandığı otomobil ise Çine ilçesindeki bir otoparkta bulundu. Otomobil, inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarıkurt tutuklandı, Salih G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.