Otomobil, refüjdeki direğe çarptı: 4 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Uğurlu Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer yönüne giden Ahmet Yasin Özbek, kullandığı 48 ATY 555 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarpıp durabildi. Otomobilin sürücüsü Özbek ile yanındaki Mustafa Teoman Öztürk, Tuğba Özbek, Miniva Özbek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri, araçta güvenlik ve soğutma çalışması yaparak olası yangın riskine karşı köpükle müdahalede bulundu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber : Gülgün KAŞLI / SEYDİKEMER (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
