Haberler

Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede tefecilik yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor

35 yaşında takımını Süper Lig'e çıkarıyor
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu

Gaf mı itiraf mı? Savaştıkları İran için sarf ettiği sözler olay oldu
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
CNN International'ın skandal haritasına Türkiye'den ilk tepki

Savaş canlı yayınında skandal harita! Türkiye'den ilk tepki geldi
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor

35 yaşında takımını Süper Lig'e çıkarıyor
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Neymar, özel aşçısıyla davalık oldu

Bu kez gündeme gelme nedeni inanılmaz!