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Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Menteşe'nin Yenice Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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