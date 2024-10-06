Muğla'da Tarım Alanında Başlayan Yangın Makiliğe Sıçradı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.