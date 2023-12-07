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Muğla'da Takside Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 850 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Naz' ile yaptığı taksi aramasında 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, polisin narkotik köpeği 'Naz' ile takside yaptığı aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir takside, narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray Hız, İbrahim Halil Yıldırım, Kemal Çelik ve Ömer Tikbıyık, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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