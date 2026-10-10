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Muğla'da taksiciler korsan taksiciyi polise yakalattı, 100 bin lira ceza kesildi

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Muğla'da taksiciler korsan taksiciyi polise yakalattı, 100 bin lira ceza kesildi
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Muğla'da taksiciler, uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksici R.T.'yi polise yakalattı; sürücüye 100 bin lira ceza kesildi. R.T.'nin ehliyetine 30 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten menedildi; yolcuya 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

MUĞLA'da taksiciler, uygulama üzerinden çağırdıkları, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen R.T.'yi polise yakalattı. R.T.'nin ehliyetine el konuldu ve 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir taksi sürücüsü, bir yolcu taşıma uygulaması üzerinden taksi çağırdı. Çağrı üzerine gelen sürücü R.T., müşteri olarak binen taksi sürücüsünü alarak yola çıktı. R.T.'nin kullandığı araç, diğer taksiciler tarafından otogarda durduruldu ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis, R.T.'nin ehliyetine 30 gün süreyle el koydu, sürücüye yolcu taşıma belgesi olmadan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 100 bin lira, araçtaki yolcuya ise korsan taksi kullandığı için 3 bin 870 lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün aracı 60 gün sürüyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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