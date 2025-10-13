Muğla'da Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 17 metrelik tekneye müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içindeki 2 kişiyi kurtararak tekneyi Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 17 metre boyundaki teknenin Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.