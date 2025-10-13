Haberler

Muğla'da Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Muğla'da Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 17 metrelik tekneye müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içindeki 2 kişiyi kurtararak tekneyi Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 17 metre boyundaki teknenin Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
