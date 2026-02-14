Haberler

Muğla'da su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Çukurincir Mahallesi'nde yaşanan su baskının ardından 2 kişinin, seranın üzerinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Botla seraya ulaşan ekipler, 2 kişiyi kurtararak bota alıp güvenli bölgeye taşıdı.

Kurtarma anı ekipler tarafından kayda alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

4 maçlık hasretleri bitti, kazanamama serileri 12 maça çıktı