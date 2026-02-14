Muğla'da su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Çukurincir Mahallesi'nde yaşanan su baskının ardından 2 kişinin, seranın üzerinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Botla seraya ulaşan ekipler, 2 kişiyi kurtararak bota alıp güvenli bölgeye taşıdı.
Kurtarma anı ekipler tarafından kayda alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel