Muğla'da Stratonikeia Yakınlarında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia antik kenti yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan antik kentin yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.