Muğla'da 2025'te çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 299 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve 208 pompalı tüfek bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son bir yılda yapılan operasyon ve denetimlerde 299 tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 208 pompalı tüfek, 115 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 934 tabanca fişeği ile 1026 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Açıklamada, ekiplerin bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
