Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Seki Çayı üzerindeki köprü çöktü. Derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen çökme nedeniyle köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı ve bölgeye alternatif yollarla ulaşım sağlanıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.

Seki Çayı üzerindeki Seki ile Dont Mahallesi'nin bağlantısını sağlayan, Çukur Ceylan mevkisindeki köprüde çökme meydana geldi.

Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
