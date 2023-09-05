Muğla'da Sarraftan El Çabukluğu ile Döviz Çalan Bulgaristan Uyruklu Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kuyumcudan döviz bozdurmak isteyen bir kişi, el çabukluğuyla 1400 dolar çaldı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sarraftan el çabukluğu ile döviz çalan Bulgaristan uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 01 Eylül Cuma günü Ortaca'da meydana gelen olayda, ilçede bulunan bir kuyumcuya gelen bir kişi, döviz bozdurmak istediğini belirtti. Zanlı bu sırada el çabukluğu ile 1400 doları çaldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 52 yaşındaki Bulgaristan uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahsın, ilçeleri gezerek kuyumculardan Dolar ve Euro bozdurma bahanesi ile girdiği ve el çabukluğu para çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA