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Menteşe'de samanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Menteşe'de samanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde samanlık olarak kullanılan ahırda çıkan ve bitişiğindeki eve sıçramak üzere olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orhaniye Mahallesi'nde samanlık olarak kullanılan bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, samanlığın yandığını ve alevlerin hemen bitişikte bulunan eve sirayet etmek üzere olduğunu tespit etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye ve eve sıçramadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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