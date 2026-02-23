Haberler

'Sakaraltı Sakarüstü' sanal medya hesabına yönelik ikinci dalga operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
Muğla'da Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret içerikli paylaşımlar yapan 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda 2 kişi tutuklanmıştı.

MUĞLA'da, Cumhurbaşkanı ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk dalga operasyonunda ise 2 kişi tutuklanmıştı.

'Sakaraltı Sakarüstü' isimli sanal medya sayfası üzerinden Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere hakaret edildiği gerekçesiyle 13 kişi şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, 19 Ocak 2026'da Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile cep telefonuna el konuldu.

İLK DALGA OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Keskin ile Cemal Demirtaş tutuklandı, P.B., S.K., S.C.S., H.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine bugün ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda H.T., M.G., M.T., S.K., U.K., O.A., H.D. ve S.C.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
