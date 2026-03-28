Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'da Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret eden şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da gözaltılar olmuştu.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri ve yanıltıcı bilgi yaydıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Y.Z.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli kolluğa imza yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Muğla'da 20 Ocak'ta başlatılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun 23 Şubat'taki ikinci dalgasında ise 8 şüpheli gözaltına alınmış, M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça
