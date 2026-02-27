Haberler

Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasının ikinci dalgasında 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'da Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri iddiasıyla yürütülen ikinci dalga operasyonda 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüpheliler çeşitli suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

23 Ocak Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında aralarında önceki operasyonda gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişinin de bulunduğu 8 şüpheli tespit edilmiş, emniyet ekiplerince, M.G, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A, H.D. ve S.C.S, 23 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
