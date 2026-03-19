Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine Vali İdris Akbıyık, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Valilik bahçesindeki programda, Vali İdris Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Akbıyık, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, özellikle trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram dileğinde bulunan Akbıyık, "Sadece Muğla'nın değil, tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu güzel günlere kavuşamayan, zulüm altında olan Gazze'nin, Filistin'in ve Doğu Türkistan'ın da bayramlarını kutluyor, Allah'tan onlara yardım diliyorum. Bayramlar, dargınlıkların sona erdiği, barışın ve sevginin hakim olduğu günlerdir. Muğla'da da bu tabloyu görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Osman Akça
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com
500

Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı

Sahaya giren ikinci topu dışarı attı! İyiliği pahalıya patladı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK 'Asla' diyerek uyardı

Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor