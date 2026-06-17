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Muğla'da Park Halindeki Karavanda Yangın

Muğla'da Park Halindeki Karavanda Yangın
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında karavan ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlara sıçraması önlendi.

MUĞLA'da park halindeki karavanda çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. Alevler başka araçlara sıçramadan söndürülürken, karavan ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki karavanda çıkan ve yanındaki otomobile de sıçrayan yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yarım saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü. Bu sırada karavanın yanındaki diğer otomobile de alevlerin ulaşması önlendi. Yangında karavan ve otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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