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Muğla'da seyir halindeki otomobilden yola atıldığı iddia edilen kadın öldü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden yol kenarına atıldığı öne sürülen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilden yol kenarına atıldığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Muğla-Aydın kara yolu Çevre Yolu mevkisinde bir otomobilden yol kenarına bir kadının atıldığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı S.G, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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