Muğla'da otobüs-otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun'un hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun (59) hayatını kaybettiği 3 kişi yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen 48 DC 747 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti. Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri tarafından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Kaza anının otobüsün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün sol şeritte ilerlediği ve sağ şeritteki otomobilin bir anda kavşağa girmek üzere sola dönüş yaptığı sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.