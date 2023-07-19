Muğla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Muğla'da Yerkesik Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, makilik ve ormanlık alana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda havadan ve karadan yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yerkesik Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi başladı. - MUĞLA