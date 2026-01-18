Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yapılan operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalanırken, üç kişi göçmen kaçakçısı olarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Karadere Mahallesi Gavurağlı mevkisindeki ormanlık alanda bir grup yabancı olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yapılan aramada, 17 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen K.D, S.E. ile K.Ö. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel