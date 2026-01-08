Haberler

Muğla'da geçen yıl çıkan yangınlarda 2 bin 498 hektar alan zarar gördü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılında kentte çıkan 301 yangında 2 bin 498 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü açıkladı. Yangınlarla mücadelede yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılında kentte çıkan 301 yangında 2 bin 498 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü belirtti.

Vali Akbıyık, gazetecilere, kentte çıkan yangınların söndürülmesinde Orman Bölge Müdürlüğüne, diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin destek verdiğini, ekiplerin cansiperane mücadele ettiğini söyledi.

Yangınların önlenmesi için eğitim çalışmaları, bilgilendirmeler yaptıklarını ve sürekli yeni tedbirler aldıklarını belirten Akbıyık, 2025'te kentte çıkan 301 yangında 2 bin 498 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü kaydetti.

Akbıyık, 2024'te çıkan 480 yangında 2 bin 317 hektar, 2023'te ise 390 yangında 654 hektar alanın tahrip olduğunu dile getirdi.

