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Muğla'da Orman Yangınının Çıkış Anı Kamerada

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Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da ormanlık alanda yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü. Yangına müdahalede 6'ncı saat geride kalırken, ekipler çalışmalarını aralıklız sürdürüyor.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da ormanlık alanda yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü. Yangına müdahalede 6'ncı saat geride kalırken, ekipler çalışmalarını aralıklız sürdürüyor.

Fırat AKAY/ MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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