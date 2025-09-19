Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

Yangın bölgesi dronla görüntülendi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyu yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı.

Çok sayıda orman ekibi, dağlık alana yayılan yangını söndürmek için gece çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.