Muğla'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahele

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor.

Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.

Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti.

Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.

Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor.

Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.