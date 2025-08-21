Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Yatağan'ın Gökbel mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
