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Yatağan'da gece orman yangını: Ekipler karadan müdahale ediyor

Yatağan'da gece orman yangını: Ekipler karadan müdahale ediyor
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Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgutlar Mahallesi'nde kızılçam ormanında gece saat 23.00'te yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere karadan müdahale başlattı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale başlattı.

Yatağan'ın Turgutlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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