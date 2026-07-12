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Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Muğla Hamursuz Tepesi mevkisinde orman ve tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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