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Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk görüntülendi

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk, dağlık alanda görüntülendi. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan porsuk, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu mahallesinde yem ararken doğa fotoğrafçısı Taner Genel tarafından görüntülendi. Tarlada yem ararken görüntülenen koruma altındaki Porsuk görüntülenmesinin kısa bir süre ardından gözden kayboldu.

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk, dağlık alanda görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan porsuk, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu mahallesinde yem ararken doğa fotoğrafçısı Taner Genel tarafından görüntülendi.

Tarlada yem ararken görüntülenen koruma altındaki Porsuk görüntülenmesinin kısa bir süre ardından gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Güncel

Çayboyu Dünya Muğla Güncel Haberler

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