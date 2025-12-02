Motosikletin ikiye ayrıldığı kazada 2 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada, motosikletlerden biri ikiye ayrıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Meşelik Mahallesi Mumcular yolunda meydana geldi. Alper K. (39) idaresindeki motosiklet ile Göksel B. (34) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazada bir motosikletin ikiye ayrıldığı, parçalarının yola savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.