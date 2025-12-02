Haberler

Motosikletin ikiye ayrıldığı kazada 2 yaralı

Motosikletin ikiye ayrıldığı kazada 2 yaralı
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada, motosikletlerden biri ikiye ayrıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Meşelik Mahallesi Mumcular yolunda meydana geldi. Alper K. (39) idaresindeki motosiklet ile Göksel B. (34) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazada bir motosikletin ikiye ayrıldığı, parçalarının yola savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
