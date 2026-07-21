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Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Muğla'nın Ula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Yağmur Aslan (31) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Yağmur Aslan (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gökçe mevkisinde meydana geldi. Yağmur Aslan idaresindeki 48 AEH 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Yağmur Aslan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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