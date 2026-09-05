Muğla'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 genç yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 genç yaşamını yitirdi.
Süleyman Fırat Akuş'un (18) kullandığı 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 CTF 951 plakalı otomobil Gerişburnu Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Akuş ile yolcusu Onurcan Kıllı (18) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kıllı ve Akuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gençlerin cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.