Haberler

Muğla açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen yattaki 4 kişi kurtarıldı

Muğla açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen yattaki 4 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ticari yattaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Ekincik Limanı'na çekildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında sürüklenen ticari yattaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari bir yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ticari yat, ekip tarafından içerisindeki 4 kişiyle Ekincik Limanı'na çekildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi

CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Enner Valencia'dan milli takıma veda

Valencia, ''Benden bu kadar'' dedi
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar