Muğla açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen yattaki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında sürüklenen ticari yattaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari bir yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ticari yat, ekip tarafından içerisindeki 4 kişiyle Ekincik Limanı'na çekildi.