Muğla'da maki yangını; alevlerden kaçan kaplumbağa taşların arasına sığındı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan maki yangınında 2 dönüm alan zarar gördü. Alevlerden kaçan bir kaplumbağanın taşların arasına sığındığı görüldü.

Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepe mevkiisndeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 5 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, 1 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Öte yandan yangın sırasında alevlerden kaçan bir kaplumbağanın taşların arasına sığındığı görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı