Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan iki oğlağı AFAD ekibi kurtardı

Muğla'nın Ula ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan iki oğlak, AFAD ekibi tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan iki oğlak AFAD ekibince kurtarıldı.

Kıyra Mahallesi'nde Soner Alacık'a ait iki oğlak çıktıkları kayalıkta mahsur kaldı. Keçilerin bulunduğu yerden indirilememesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 6 kişilik ekip, oğlakları güvenlik önlemleri eşliğinde kayalıklardan indirerek sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
